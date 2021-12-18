В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства набережной и сквера за 117 миллионов рублей

План благоустройства набережной вдоль переулка Ульяновский

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства набережной Енисея вдоль переулка Ульяновский и завершения благоустройства сквера «Солнечная поляна» в Солнечном. Лот с начальной ценой контракта в 116,9 миллиона рублей размещен на госзакупках. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Планируется, что на набережной вдоль переулка Ульяновский будут проложены прогулочные и велосипедные маршруты, сеть тропинок. Появятся разные виды освещения, зона для отдыха, зона для любителей позагорать на солнце, обустроят две детские площадки и лестницы для спуска к реке. Также, обещают учесть перспективу строительства моста к острову Татышев. Кроме этого, проект включает в себя еще ряд новшеств: спортивная площадка для взрослых красноярцев и озеленение.

В сквере «Солнечная поляна» в 2022 году начнется заключительный этап по благоустройству. Пространство озеленят, установят освещение и видеонаблюдение, появится площадка для скейтеров и велосипедистов.

Площадка для скейтеров в Солнечном

Подрядчиков начали искать в этом году, чтобы в следующем уже приступить к работе и закончить их в указанный срок. Благоустройство пространства будет происходить по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в 2022 году по этой программе пройдут работы на восьми участках Красноярска.