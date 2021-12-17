В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 36 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 36 Фото: Мария ЛЕНЦ

17 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 677 человек, умерло – 36. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 164 916 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 715 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 148 496 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 36 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 099 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 136 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 011 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 139. Проведено тестов на коронавирус всего 4 500 568, из них за последние сутки 11 413, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.