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Общество15 декабря 2021 7:48

В Красноярске назвали сроки застройки антенного поля на улице Попова

Территорию застроят в течение 1-2 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске назвали сроки застройки антенного поля на улице Попова

В Красноярске назвали сроки застройки антенного поля на улице Попова

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рассказали, когда будет застроен участок на Попова, где расположено антенное поле. Как сообщает исполнительный директор госкомпании ДОМ.РФ Анатолий Азизов, застройка начнется в течение 1-2 лет.

Уже разработаны дорожные карты, как по участку антенного поля, так и военного городка на Малиновского. Так, в течение 1-2 лет планируется начать комплексное развитие данных территорий. Однако перед застройкой необходимо найти новую площадку для антенного поля.