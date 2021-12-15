В Красноярске назвали сроки застройки антенного поля на улице Попова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рассказали, когда будет застроен участок на Попова, где расположено антенное поле. Как сообщает исполнительный директор госкомпании ДОМ.РФ Анатолий Азизов, застройка начнется в течение 1-2 лет.

Уже разработаны дорожные карты, как по участку антенного поля, так и военного городка на Малиновского. Так, в течение 1-2 лет планируется начать комплексное развитие данных территорий. Однако перед застройкой необходимо найти новую площадку для антенного поля.