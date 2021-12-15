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Происшествия15 декабря 2021 6:22

В Красноярском крае дошло до суда дело о гибели трех рабочих во время чистки коллектора

Расследование уголовного дела окончено
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае дошло до суда дело о гибели трех рабочих во время чистки коллектора . Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае дошло до суда дело о гибели трех рабочих во время чистки коллектора . Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура направила в суд материалы дела о гибели трех рабочих во время чистки коллектора в Бородино. Как сообщает пресс-служба ведомства, перед судом предстанет гендиректор организации, в которой работали погибшие.

Трагедия произошла утром 30 июня в городе Бородино. Трое рабочих погибли, отравившись смесью метана, сероводорода и диоксида углерода. Еще один пострадал, но выжил. Оказалось, что гендиректор ООО «Эко-Восток» не обеспечил сотрудников СИЗами. Они опустились в канализацию без средств защиты.

Так, в отношении мужчины было заведено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Расследование завершено.