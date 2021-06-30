В Красноярском крае после отравления метаном погибли два человека

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В Красноярском крае, город Бородино, в иловой насосной коллектора погибли двое рабочих ООО «Эко-Восток» во время очистных работ. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Следственном комитете, еще два сотрудника серьезно пострадали и сейчас находятся в реанимации, состояние здоровья – тяжелое.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление метаном, чья концентрация в коллекторе серьезно превышала допустимую норму. Сотрудники выполняли очистные работы, во время которых всем четверым внезапно стало плохо. Двое мужчин попали в реанимацию, а женщина и еще один мужчина скончались.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр, выполняются различные следственные действия и устанавливаются все подробности произошедшего. Заведено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование продолжается.