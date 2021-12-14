Красноярская школьница после нападения бродячих собак может получить 100 тысяч рублей компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

Восьмилетняя школьница, которая стала жертвой нападения бродячих собак, может получить моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Интересы ребенка отстаивает прокуратура города. Иск направлен к Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Обоснование иску такое: после произошедшего девочка прошла лечение и до сих пор испытывает страх перед животными.

Напомним, что ЧП произошло 18 октября на улице Глинки, это самая окраина города. Девочка вышла из дома погулять на территорию школы № 50. Сама школа закрыта, но окрестные дети приходят сюда играть, потому что во дворах проблема с игровыми площадками. Здесь на девочку напала агрессивная стая. И если бы не прохожие, который, подхватив камни и палки, кинулись на спасение ребенка, могла бы произойти трагедия. Животные разорвали на девочке одежду, выдрали клок волос. Ей понадобилась лечение в стационаре. Проверка по этому делу, которую проводит региональный следком, находится на контроле прокуратуры.

Добавим, что красноярские власти намерены проводить дополнительные проверки тех зоозащитников, которые забирают себе на содержание животных из приюта. Поскольку участились случаи, когда таких собак потом вновь выбрасывают на улицу и они пополняют ряды бродячих.