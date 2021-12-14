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Общество14 декабря 2021 7:54

В Красноярске зоозащитники отпускают на волю взятых в приютах собак

Теперь их будут дополнительно проверять
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске зоозащитники отпускают на волю взятых в приютах собак

В Красноярске зоозащитники отпускают на волю взятых в приютах собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские власти намерены проводить дополнительные проверки тех зоозащитников, которые забирают себе на содержание животных из приюта. В настоящее время этот регламент оформляют юридически. Будет разработано специальное приложение к акту о передаче животных. Смысл такой: если в момент проверки человек, забравший собаку из приюта, не сможет ее предъявить – значит, он попадет в черный список. Такому любителю животных запретят забирать их на содержание.

В пресс-службе мэрии пояснили, зачем нужна дополнительная проверка. Дело в том, что на в городе стали замечать собак, которых ранее отдавали таким добровольцам на условии, что животные будут у них жить, кормиться. То есть люди берут на себя обязательства, а потом выкидывают собак обратно на улицу. Нет – не в среду обитания, а именно на улицу, где животные снова оказываются предоставленными самим себе, вынуждены сбиваться в стаи и искать себе пропитание. И зачем тогда вся работа по их отлову?

По информации мэрии сейчас в городских приютах содержится 357 собак. Им поставлен официальный диагноз «проявление немотивированной агрессивности». Все собаки содержатся за счет бюджета, они получают уход и питание. Всего за 2021 год в Красноярске по заявкам жителей отловили 2405 собак.