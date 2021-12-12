В Красноярском крае затонула баржа с магнезитом. Фото: ЧП Лесосибирск

В Красноярском крае едва не затонула баржа Р-30. Она следовала по Енисею в порт города Лесосибирска, вел баржу теплоход «Кодинск». В процессе движения несамоходное судно получило повреждение за границами судового хода и частично затонуло. Все это произошло накануне, 11 декабря около 11 часов дня, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ведомство проводит проверку с целью установления причин ЧП.

В ГО и ЧС Лесосибирска добавили, что авария произошла в районе лодочной станции 5-го микрорайона. Судя по фото, баржа погрузилась в воду, села на дно, но часть груза осталась на поверхности. На ней был груз – руда, магнезит, который принадлежит Новоангарскому обогатительному комбинату. Организована разгрузка баржи. Специалисты несколько раз брали пробы воды на анализ, чтобы проверить, ест ли ущерб окружающей среде и уверяют: опасности нет.