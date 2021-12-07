В Красноярском крае коронавирусом заразился еще 781 человек, умерло 36 Фото: Мария ЛЕНЦ

7 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 781 человек, умерло - 36. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 157 819 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 733 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 141 359 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 36 человека. Общей сложности от болезни скончался 7 727 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 321 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 127 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 417. Проведено тестов на коронавирус всего 4 384 207, из них за последние сутки 3 918, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.