В Красноярском крае полицейские за год изъяли наркотиков на 750 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоялась пресс-конференция краевого Главка по вопросам борьбы с преступлениями в сфере наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД, за год полицейские изъяли наркотиков на 750 миллионов рублей.

Так, на текущий момент в крае зарегистрировано почти 4 тысячи преступлений в сфере оборота наркотиков, из которых почти 2,5 тысячи – сбыт незаконных веществ. В общей сложности раскрыто 2 тысячи наркопрступлений, из них 534 факта сбыта наркотиков. Осуждено 1773 человека (449 человек за сбыт).

- Пресечен сбыт практически 300 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, их общая стоимость на «черном рынке» составляет более 750 миллионов рублей, - передают в пресс-службе краевого Главка.

В МВД сообщают, что в регионе больше других распространены синтетические наркотики, их из незаконного оборота изъяли более 90 кг. За последний год полицейские накрыли 3 таких лабораторий.