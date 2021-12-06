В Красноярске при поддержке En+ Group прошел фестиваль NAUKA 0+

Световое лазерное шоу в парковой зоне кампуса СФУ. Фото предоставлено компанией

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета состоялся Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Его основная задача – познакомить всех желающих с важными научными достижениями исследовательских центров, понятным и доступным языком рассказать обществу, что такое наука и чем занимаются ученые в России. Организаторами фестиваля выступили министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет. Генеральным партнером мероприятия стала компания En+ Group. Отметим, что поддержка талантливой молодежи и естественных наук, один из приоритетов социальных проектов компании, основал которую Олег Дерипаска.

На фестивале науки NAUKA 0+. Фото предоставлено компанией

– Сибирский федеральный университет – один из основных партнеров компании в образовательных проектах. Это важная часть наших социальных инициатив, направленных на работу с школьниками и студентами, – подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений с ведущими высшими учебными заведениями, направленных на профориентационную работу в школах и целевую подготовку студентов в регионах присутствия. Так, осенью 2021 года компания заключила с СФУ соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в том числе начала работу стипендиальная программа нашей компании.

На фестивале науки NAUKA 0+. Фото предоставлено компанией

Фестиваль прошел в смешанном формате, к онлайн-мероприятиям могли подключиться все желающие. Так в рамках «Нобелевского лектория» и «Золотого лектория» участники услышали лекции Нобелевских лауреатов и ведущих ученых Российской Академии наук по самым разным областям науки. Школьники 9-11-х классов смогли побывать в СФУ и познакомиться с различными направлениями науки, такими как физика, электроника, наноэлектроника, металлургия, прикладная геология, горное дело и другими.

Виртуальный лабораториум познакомил гостей фестиваля с лабораторными работами различного уровня сложности. Не выходя из дома, участники фестиваля проводили эксперименты с диффузиеи газа, лабораторные работы по ядернои физике, сравнивали силу гравитации на Луне, Земле и Марсе. А в уникальном гипермузее NAUKA 0+ можно было познакомиться с последними научными открытиями и достижениями во всех областях технологии и увидеть науку со всех сторон. Экспонаты и залы соединены кросс–ссылками, по которым можно моментально попасть из однои области науки в другую или посмотреть на тот же объект в другом контексте.