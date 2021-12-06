В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 713 человек, умерло 33 Фото: Мария ЛЕНЦ

6 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 713 человек, умерло - 33. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 157 038 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 749 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 140 626 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 33 человека. Общей сложности от болезни скончался 7 691 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 611 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 102 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 355. Проведено тестов на коронавирус всего 4 380 289, из них за последние сутки 9 582, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.