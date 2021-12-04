В Красноярске у новой лестницы на Торгашинском хребте замечены толпы туристов. Фото: vk.com/krasnoyarskkr

Только что установленная лестница на Торгашинском хребте вызвала небывалый ажиотаж у красноярцев. Горожане сообщают, что у лестницы дежурят дорожные полицейские.

На днях на Торгашинском хребте в Красноярске отрылась самая длинная лестница в России. Длина конструкции составила 1100 метров, в ней 1668 ступеней, а на преодоление всего пути понадобится около 40 минут.

И уже на первых выходных к ней выстроилась очередь из туристов. Дошло до того, что на парковке закончились места. На место выехали экипажи ГИБДД и эвакуаторы, которые увозят нарушителей правил парковки.

Жителей Красноярка не остановил даже сильнейший ветер, обрушившийся на город в субботу. Люди же несмотря ни на что приехали на Торгашинский хребет ради фотографий в инстаграм.

И судя по количеству фотографий в инстаграме, суббота у красноярцев вполне удалась. Большинству посетителей новая отметка на туристической карте Красноярска понравилась.