В Красноярске построили самую длинную лестницу в России – на Торгашинский хребет. Фото: агентство по туризму

В Красноярске, наконец, завершили строительство и открыли лестницу на Торгашинский хребет. Старт работе нового туристического объекта сделан сегодня, в первый день зимы 1 декабря. Наверняка лестница станет одной из достопримечательностей города, такой же, как и сам Торгашинский хребет, куда многие поднимаются, чтобы полюбоваться видами гор и города. Теперь это можно сделать быстрее и удобнее.

Эта лестница – самая длинная в России, она составляет 1100 метров, в ней 1668 ступеней. Чтобы подняться по ней, в среднем понадобится около 40 минут. Спуститься – в два раза быстрее. Этой лестницей могут воспользоваться и туристы старшего поколения, ведь она оборудована перилами, по пути можно отдохнуть. На старте – карта маршрута, скамейки, мусорные урны, туалет. На финише, то есть на верхней площадке – обзорная площадка и зона отдыха. И, кстати, лестница освещена, так что гулять по ней можно и вечерами. Работать она будет с 8 утра до 22 часов, круглый год. Чтобы начать прогулку, нужно приехать на личном автомобиле или на автобусе № 37 до комплекса «Гренада».

Как сообщили в краевом агентстве по туризму, в следующем году благоустройство продолжится: от скалы Арка до Красного гребня установят смотровые площадки.