В Красноярском крае среди детей уровень заболеваемости ОРВИ в разы выше, чем коронавирусом

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В Красноярском крае среди детей уровень заболеваемости ОРВИ в несколько раз выше, чем коронавирусом. Как рассказала журналистам Галина Слепнева, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день зафиксировано около 12 000 заболевших респираторными инфекциями и приблизительно 3000 заразившихся ковидом.

- В этом году у нас в регионе у нас наслоилось сразу 3 инфекции: ковид, грипп и ОРВИ. По сравнению с 2020 годом, количество заболевших ОРВИ и гриппом серьезно выросло. Заболеваемость ковидом среди детей существенно меньше, чем другими инфекциями. В крае с коронавирусм порядка 103 детей лежат в стационаре, больше 2500 наблюдаются амбулаторно, то ОРВИ фиксируется более чем у 12 000 детей, - рассказала на пресс-конференции Галина Слепнева.

Врач подчеркивает, что несмотря на то, что нагрузка на поликлиники серьезно возросла, плановую работу никто не отменял – медосмотры, выдача справок и многое другое. Поэтому одной из главных задач сейчас является разведения потоков болеющих и здоровых детей. Для этого принимаются определенные меры – теперь в детские поликлиники можно попасть и в выходные дни. В субботу продолжает работу неотложный кабинет и обслуживание вызовов на дому, а в воскресенье деятельность педиатров направлена исключительно на «домашние» приемы.

Напомним, что из-за возросшей нагрузки на поликлиники, минздрав изменил порядок оказания помощи и предоставления больничных родителям. Если дети контактные и находятся на карантине, то они должны сдать мазок на анализ в первый и на 10 – 12 день. Если результат мазка отрицательный, эту информацию медучреждение самостоятельно передаст в школу или детский сад. Если положительный – проводится лечение до полного выздоровления. И только после этого нужно будет взять справку и педиатра.