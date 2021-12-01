В Красноярске после смерти школьника наказали главного врача детской поликлиники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после смерти школьника на занятиях в школьном комплексе «Покровский» наказали главного врача детской поликлиники, которая отвечает за медицинское обслуживание образовательного учреждения. Напомним, что ЧП произошло 29 октября прямо на уроке географии. Восьмикласснику неожиданно стало плохо, он потерял сознание. Пока ждали бригаду скорой помощи, педагоги пытались привести мальчика в чувство. Но увы, он скончался по пути в больницу. Добавим, что у ребенка было заболевание, он воспитывался в многодетной семье.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры: в тот день, когда случилась трагедия, сотрудник городской детской поликлиники №1 отсутствовал в школе – был на больничном. По регламенту его должен был заменить другой медик. Но главный врач поликлиники, по видимому, не посчитал нужным это сделать. В результате случилось то, что случилось. За это ему вынесли представление. Процессуальную проверку проводит следком, который выясняет причины смерти подростка.