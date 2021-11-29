В Красноярске задержали пятерых организаторов нелегальных микрозаймов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские накрыли группировку, создавшую несколько нелегальных организаций микрозаймов, действующих не в нескольких регионах Сибири. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовные дела возбуждены в отношении пяти человек.

Организация микрозаймов была основана в 2013 году. Так, группа заключала договоры займа с людьми в залог недвижимости и другого имущества. При этом люди не знали, что вернуть свое уже не смогут. Все имущество подозреваемые присваивали себе. Офисы организаций микрозаймов открывались в Красноярске, Железногорске, Абакане, Новосибирске и Кемерове.

В итоге были задержаны пять человек. У них изъяли автомобили, мотоциклы, золотые украшения, деньги, оргтехника и тд.

- В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу. В отношении еще двоих предполагаемых сообщников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается, - сообщает Ирина Волк.

- Полицейские просят всех кто пострадал от действий таких организаций, как ООО МКК Старт, ООО Фаворит, ООО КПК Фаворит, ООО МКК Фаворит займов, ООО Зелёный, ООО ФК ФАВОРИТ обращаться по номеру 8-913-188-73-27 Евгений, поиск пострадавших и свидетелей продолжается, - добавили в пресс-службе Главка.