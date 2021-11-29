В Красноярском крае поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

Поздравляли ветерана со значимой и важной датой заместитель главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Евгений Карташов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин, председатель городского Совета ветеранов Любовь Дергачева. В торжественной обстановке имениннику вручили цветы и поздравление от имени президента РФ Владимира Путина.

«Поколение, к которому принадлежит Павел Фёдорович, выстояло в войну, а в послевоенный период восстановило страну. Это поколение, которому мы всегда должны отдавать дань уважения и помнить о нём», - сказал спикер городского Совета Сергей Проскурнин.

Павел Моисеенко родился в крестьянской семье в деревне Миндерла Сухобузимского района. В возрасте 9 лет переехал в Красноярск вместе с матерью и отчимом, братом покойного отца. В 1942 году окончил ремесленное училище и получил специальность «монтёр-телеграфист, монтёр-связи». В октябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен для переподготовки в школу младших авиационных специалистов (ШМАС), располагавшуюся у железнодорожного вокзала Красноярска. Во время войны служил воздушным стрелком, был радистом 325-й авиадивизии. Участвовал в воздушных боях, горел, видел гибель боевых товарищей.

Павел Фёдорович Моисеенко награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. В мирное время был в числе тех, кто «ковал ядерный щит СССР», работал в Горно-химическом комбинате, имеет звание «Первопроходец города Железногорска».