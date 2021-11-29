В Красноярске второй день борются с 40-сантиметровым канализационным засором на Крупской Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска на улице Крупская две бригады водоканала всю ночь боролись с канализационным засором, но устранить проблему не смогли. Как сообщает пресс-служба СГК, сейчас к работам приступила следующая смена.

- Две аварийные бригады красноярского водоканала всю ночь боролись с мусорным засором в канализационном коллекторе на Крупской, 1а. Однако пробить мусорную пробку в трубопроводе диаметром 400 миллиметров до сих пор не удалось, - передают в Сибирской Генерирующей компании.

Из-за засора ночью на дороже по Крупской-Высотной вытекала вода. Ее убирали рабочие САТП и техника водоканала. В СГК отметили, что в 99% случаев подобные сбои в работе уличной канализации происходят из-за использования санузла не по назначению.