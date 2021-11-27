В Красноярском крае полицейский спас мужчину, потерявшего сознание в бане Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске начальник отдела кадров МВД по Иланскому району Сергей Мисюра спас мужчину, потерявшего сознание в бане. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, очевидец действий полицейского написал в полицию благодарственное письмо.

В свой выходной Сергей решил сходить в общественную баню в Канске. В парилке одному из посетителей, мужчине 60-65 лет стало плохо. Он начал терять сознание и чуть не ударился головой о бетонную скамью, но его поймал свидетель.

Увидев, что происходит, полицейский начал раздавать указания присутствующим. Он сказал вызвать скорую, а сам принялся реанимировать мужчину: положил его на скамью, наклонил вперед и разжал зубы, чтобы не запал язык. Мужчина очнулся, но вновь потерял сознание. Тогда Сергей сделал ему искусственное дыхание, после чего тот задышал.

- Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели мужчину и пояснили, что Сергей Александрович своими грамотными действиями спас жизнь человеку, - передают в МВД по Краснорскому краю.

Через некоторое время на имя начальника Главка пришло письмо, в котором очевидец действий полицейского в подробностях описал действия Сергея в нестандартной ситуации.