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Общество26 ноября 2021 6:55

В Красноярском крае появились первые 2 вакциномобиля

Комплексы будут выезжать к маломобильным жителям и на предприятия Красноярска для массовой вакцинации
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Вадим Кофман

Фото: Вадим Кофман

В Красноярском крае благодаря Хазрету Совмену появились первые два вакциномобиля. Как сообщили в правительстве края, один из автомобилей останется в Красноярске, для вакцинации маломобильных горожан и выездов на предприятия, второй отправится в Назаровский район.

Помимо вакциномобилей Хазрет Совмен приобрел для края еще 11 спецавтомобилей - шесть машин скорой помощи класса «В», еще пять – класса «С» (реанимации). От его имени губернатор региона передал сертификаты на транспорт главным врачам краевых больниц.

-Я не устаю говорить, что Хазрет Меджидович Совмен – уникальный человек с очень широкой душой, обладающий особыми нравственными качествами. Когда бы я ему не позвонил, первое с чего начинается наш разговор: «А чем я могу помочь краю?». Помощь от него приходит постоянно. Я хочу, чтобы эти автомобили несли к пациентам не только первую медицинскую помощь, но и тепло его души, – отметил Александр Усс.

Новый спецтранспорт оснащен дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ. В реанимобилях есть все необходимое для проведения экстренных хирургических вмешательств. Четыре реанимационные машины оставят для работы в Красноярске, одну передадут Емельяновской районной больнице.