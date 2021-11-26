Роспотребнадзор напомнил красноярцам о правах и правилах поведения на распродаже «Черная пятница»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора напомнило красноярцам о правилах поведения и их правах на распродаже «Черная пятница», которая по традиции проходит в последние дни ноября. В ведомстве просят жителей региона быть внимательнее во время покупок и не приобретать ненужных вещей.

Роспотребнадзор отмечает, что самое главное это помнить, что от товара, купленного в интернет-магазине в рамках акции «черная пятница», вполне можно отказаться и вернуть за него деньги. Особенно если покупка еще не передана продавцом или курьером покупателю. А после передачи товара только в течение 7 дней, при условии сохранности его товарного вида и свойств. Но это правило не распространяется только на лекарства.

Также не стоит забывать проверять цены на один и тот же товар в разных магазинах, уточнять у продавцов чем обусловлено слишком сильное снижение цены, и узнавать сроки доставки и возврата товара непосредственно перед покупкой.