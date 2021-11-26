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Общество26 ноября 2021 5:26

Роспотребнадзор будет вычислять красноярских антипрививочников через соцсети

Ведомство будет сообщать о жителях, агитирующих против вакцинации, в прокуратуру и СК
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор будет вычислять антипрививочников в социальных сетях – ведомство проверит жителей региона, участвующих в антипрививочной кампании, и, если потребуется, сообщит о них в прокуратуру и СК. Как сообщает телекомпания «ТВК», ведомство действительно получило письмо с поручением передавать данные о противниках вакцинации силовикам.

Примечательно, что особое внимание будет уделяться врачам-антипрививочникам. Противников вакцины уже разыскивают в соцсетях. Также о «антипри» сообщают и сами жители региона на «горячую линию».

Пока неизвестно, сколько уже противников вакцинации удалось обнаружить в соцсетях, есть ли среди них врачи и была ли передана информация об «антипри» силовикам. Но в Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 26 ноября работа с поступившей информацией о противниках вакцинации активно ведется.