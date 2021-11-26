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Происшествия26 ноября 2021 5:09

Житель Красноярска убил знакомого за выдуманные истории

Мужчина арестован
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Житель Красноярска убил знакомого за выдуманные истории

Житель Красноярска убил знакомого за выдуманные истории

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 20 ноября в шиномонтажке на Семафорной 32-летний красноярец убил 33-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба СК по краю, подозреваемый арестован.

Следователи выяснили, что приятели выпивали в помещении шиномонтажки. В итоге 32-летний парень начал рассказывать различные истории о своей жизни, которые знакомому показались вымышленными. Он высказал свои претензии собутыльнику, началась ссора, которая кончилась поножовщиной. 33-летний мужчина схватил нож и смертельно ранил оппонента, ударами в спину и шею. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство».

- 33-летний красноярец задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах убийства. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.