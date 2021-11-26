Житель Красноярска убил знакомого за выдуманные истории Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 20 ноября в шиномонтажке на Семафорной 32-летний красноярец убил 33-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба СК по краю, подозреваемый арестован.

Следователи выяснили, что приятели выпивали в помещении шиномонтажки. В итоге 32-летний парень начал рассказывать различные истории о своей жизни, которые знакомому показались вымышленными. Он высказал свои претензии собутыльнику, началась ссора, которая кончилась поножовщиной. 33-летний мужчина схватил нож и смертельно ранил оппонента, ударами в спину и шею. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство».

- 33-летний красноярец задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах убийства. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.