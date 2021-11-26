Экс-начальницу почтового отделения в Туруханском районе подозревают в присвоении 600 000 рублей из кассы

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Бывшую руководительницу отделения «Почты России» в Туруханском районе подозревают в присвоении 600 000 рублей из кассы. Как сообщает Следком, чтобы скрыть свои денежные махинации, 24-летняя девушка подделывала финансовые документы и отдавала исправленные в вышестоящие подразделения.

По версии следствия, экс-руководительница отделения решила не забирать деньги из приходящих адресных выплат гражданам, а брать из кассы, чтобы пропажу не заметили. А чтобы уж все было наверняка, она еще и подделывала различные финансовые документы, чтобы «цифры сходились». В итоге 24-летняя девушка за несколько месяцев собрала 600 000 рублей.

В отношении бывшей главы почтового отделения заведено уголовное дела по статье «присвоение денежных средств, в крупном размере, совершенное с использованием своего должностного положения». Расследование продолжается.

- Служба безопасности компании выявила факт присвоения и провела внутреннее расследование. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас служба безопасности оказывает полное содействие следствию. Отметим, что на клиентах данный инцидент никак не отразился. Нам очень жаль, что в нашей компании работал такой неблагонадёжный сотрудник, - пояснили "Комсомолке" в "Почте России".