Пообещала смягчить приговор за миллион: красноярского адвоката подозревают в крупном мошенничестве

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Красноярского адвоката подозревают в крупной афере: по версии следствия, женщина взяла миллион рублей, пообещав своим клиентам смягчить приговор. Как сообщают в СК, было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Все произошло еще в 2020 году – тогда адвокат заключила соглашения с одним из жителей Красноярска. Юрист должна была представлять интересы его брата, находящегося под стражей из-за обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

Мужчина хотел уменьшить наказание родственнику и попросил адвоката помочь смягчить ему приговор. Юрист согласилась, сказав, что может решить этот вопрос через знакомых, работающих в суде, но это будет стоить 1 000 000 рублей. Брат обвиняемого согласился.

Красноярец взял кредит в банке и отдал деньги адвокату. Юрист, получившая деньги, предназначенные якобы для взятки, потратила их на себя. В результате мужчину осудили и назначили ему уголовное наказание в виде лишения свободы.

Адвокат задержана. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.