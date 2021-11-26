Губернатор Красноярского края выразил свои соболезнования родным погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким всех погибших после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших на шахте «Листвяжная» в городе Белово. Трагедия унесла жизни многих людей – отцов, мужей, сыновей, братьев. Красноярцы разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу передать слова поддержки всем, кого коснулась эта беда. Мужества вам, сил и терпения при проведении спасательных работ. В эти тяжелые дни Красноярский край скорбит вместе со всеми жителями Кузбасса, - сказал глава региона.

Напомним, что утром 25 ноября поступил сигнал о задымления на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. 46 человек не успели выйти из шахты. Кроме того, во время поисковых работ погибло звено из шести горноспасателей.

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. Возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека.