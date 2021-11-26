В Красноярске с начала года поймали 4,5 тысячи водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре»

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В Красноярске с начала года поймали более 4,5 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре». Как сообщают в МВД, во время последнего рейда за полтора часа подобное нарушение ПДД совершили сразу 5 водителей.

Рейд проводился в Железнодорожном районе вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД наблюдали за тем, как водители исполняют правила дорожного движения, притормаживают и пропускают пешеходов на «зебре». За 1,5 часа сразу 5 водителей не уступили дорогу, за что были остановлены госавтоинспекторами.

- Каждому водителю автополицейские разъясняли необходимость снижения скорости перед пешеходным переходом, особенно, если перед ним уже остановились или снизили скорость другие транспортные средства. Также сотрудники ГИБДД заострили внимание водителей на том, что особенно осторожным нужно быть там, где возможно появление детей на дороге, а именно: вблизи школ, детских садов и мест внешкольного досуга маленьких пешеходов, - поясняют в ведомстве.

Напомним, водителям грозит штраф до 2500 рублей, если они не пропустят пешехода на «зебре».