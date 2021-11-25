Все новогодние елки в Красноярске установят до 18 декабря. Фото: городская администрация

В Красноярске началась установка новогодних елок. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, работы планируется завершить к 18 декабря.

Так, «скелеты» елок уже установили в сквере «Каменный городок» на Щорса, а также на площади Свердлова и на Ярыгинской набережной. Вскоре завершится монтаж конструкций в центре города – на площади Революции и в Октябрьском районе – в сквере «Серебряный». Необходимые детали елок доставлены и на Предмостную площадь.

Всего за счет городского бюджета планируется установить елки в 15 общественных пространствах. Среди них парк Гагарина, Космонавтов, ДК 1 Мая и других.