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Общество25 ноября 2021 10:11

Богучанская ГЭС купила инвентарь для спортшколы в Кежемском районе

Там занимаются лыжным спортом более 100 спортсменов
Полина КУЗНЕЦОВА
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Новые лыжи для юных спортсменов. Фото предоставлено компанией

Новые лыжи для юных спортсменов. Фото предоставлено компанией

АО «Богучанская ГЭС» приобрела для спортивной школы Кежемского района 12 комплектов беговых лыж. Лыжные гонки и биатлон популярны среди жителей района, соревнования по лыжам, в том числе «Лыжня России», включены в программу традиционной «Зимниады» Богучанской ГЭС. В спортивной школе лыжными гонками занимаются более 100 спортсменов. Для энергетиков поддержка спорта – важная часть программы корпоративной благотворительности.

- Со 2 ноября наши спортсмены находятся на тренировочном сборе в поселке Вершина-Теи Республики Хакасия. 20-21 ноября проходил первый этап Кубка России по лыжным гонкам, по итогом которого состоялся отбор в команду Красноярского края на первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет. Две спортсменки прошли отбор во многом благодаря новому инвентарю, - отметил директор спортивной школы Виталий Сапожников. - Сбор продолжается, наши спортсмены примут участие в межконтинентальном Кубке Восточной Европы и Кубке Хакасии, будут стремится к новым победам и повышению своего мастерства, используя новый инвентарь. Одна из главных задач сборов – подготовка спортсменов к выполнению норматива на звание «Мастер спорта России».

В 2019 году на средства Богучанской ГЭС для Детско-юношеской спортивной школы были приобретены пневматические винтовки и оборудование для тира, обновлены места для тренировок биатлонистов. В 2020 году спортивная школа Кежемского района получила от Богучанской ГЭС финансовую помощь на приобретение светодиодных прожекторов для освещения стадиона. В начале 2021 года юные спортсмены из Кодинска на средства энергетиков выезжали для участия в соревнованиях по легкой атлетике в Ачинск.

Программа корпоративной благотворительности АО «Богучанская ГЭС» формируется только из социально значимых проектов. В 2021 году энергетики оказали благотворительную помощь детским садам, школам, Комплексному центру социального обслуживания населения, обновили мебель и компьютеры в Центре дополнительного образования детей, облагородили территорию центрального бульвара Кодинска, а также приняли участие в реализации других не менее важных проектах.