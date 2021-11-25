В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились 708 человек и погибли 35 Фото: Мария ЛЕНЦ

24 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 708 человек, умерли - 35. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 149 089 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 702 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 132 721 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 35 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 321 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 685 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 417 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 436. Проведено тестов на коронавирус всего 4 235 908, из них за последние сутки 15 898, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.