В Красноярске на год лишили прав водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал Фото: Мария ЛЕНЦ

24 ноября 2021 года в Красноярске на Туристской водитель сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, мужчину лишили водительских прав.

После совершения ДТП, водитель не остановился и помощь девочке не оказал, оставив ребенка на дороге. В итоге она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Однако нашли лихача быстро, им оказался 41-летний житель Красноярска. На него составили административный протокол, а мировой суд на год лишил водительских прав.

- Приближаясь к пешеходным переходам, водителям необходимо снижать скорость и быть готовым пропустить пешеходов. Если вы стали участником ДТП, где одна сторона скрылась, нужно остаться на месте и оформить происшествие в законном порядке, - напомнили в красноярской госавтоинспекции.