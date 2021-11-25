В Красноярске к Новому году устанавливают световые деревья. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске началась установка световых деревьев к Новому году-2022. Как сообщают gornovosti.ru, включить праздничную иллюминацию собираются включить 25 декабря.

Так, четыре дерева появятся в Историческом квартале, пять – в сквере Маяковского в Кировском районе Красноярска.

Однако это еще не все. Дополнительно будут установлены еще 22 световых дерева. На улице Дзержинского – 10, по пять на правобережной и левобережной набережных, 2 – на променаде на Красрабе.