Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 8:30

В Красноярске к Новому году устанавливают световые деревья

Включить иллюминацию собираются 25 декабря
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске к Новому году устанавливают световые деревья. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске к Новому году устанавливают световые деревья. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске началась установка световых деревьев к Новому году-2022. Как сообщают gornovosti.ru, включить праздничную иллюминацию собираются включить 25 декабря.

Так, четыре дерева появятся в Историческом квартале, пять – в сквере Маяковского в Кировском районе Красноярска.

Однако это еще не все. Дополнительно будут установлены еще 22 световых дерева. На улице Дзержинского – 10, по пять на правобережной и левобережной набережных, 2 – на променаде на Красрабе.