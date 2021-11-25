В Красноярске 26 ноября ожидается снегопад и усиление ветра до 20 м/с Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются погодные изменения – усиление ветра и серьезный снегопад. Как сообщает Среднесибирское УГМС, непогода придет уже в ночь с 25 на 26 ноября.

Так, в центральных районах Красноярского края, ночью ожидаются отложения мокрого снега на деревьях и проводах. Кроме того, возможно усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают красноярцев о возможной гололедице.

- 26 ноября в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно, - добавили в Среднесибирском УГМС.