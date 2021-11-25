В красноярской поликлинике на входе пациентов просят показать QR-код Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской поликлинике №14 пациентов просят предоставить QR-код в регистратуре. Как сообщает «ТВК» со ссылкой на руководство учреждения, непривитым в услугах не отказывают.

Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Лилия Савельева рассказала журналистам, что пациентам в помощи не отказывают, но предлагают пройти в кабинет вакцинации. Она добавила, что наличие QR-кода выясняется для информации.

В минздраве Красноярского края пояснили, что администрация любого медучреждения может выбирать такие способы коммуникации с пациентами, которые посчитают нужными. Главное – не отказывать в оказании медпомощи.