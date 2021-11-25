От классики до джаза: творческие коллективы Красноярского края представили программу ко Дню матери

Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии международного Дня матери, который в этом году выпадает на 28 ноября, все творческие коллективы края подготовили необычную концертную программу «Для тебя, Мама!». Мероприятие состоялось накануне в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сцене впервые вместе выступили ансамбль танца «Енисейские Зори», Красноярский камерный оркестр, Красноярский духовой оркестр, Красноярский Камерный Хор и Детско-юношеский духовный хор «София»– всего более 200 профессиональных артистов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Мы впервые подготовили такую концертную программу к Дню матери – теплую, особенную. Первый раз в истории городской культуры все пять муниципальных творческих коллективов собрались на одной сцене, – отметила ЛюбовьСахарова, руководитель главного управления культуры администрации города. – Программа получилась разнообразной, качественной, большая часть номеров премьерные. Возможно, такие концерты ко Дню матери станут традицией.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В программе – шедевры классической, эстрадной, джазовой, народной музыки и лучшие образцы хореографического искусства. Гости смогли услышать известный «Вальс» из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова в исполнении сводного симфонического оркестра – городских духового и камерного оркестров, увидеть хореографический этюд «Енисейских зорь» «Либерганго» на музыку Астора Пьяццоллы под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впервые на сцене вместе со взрослыми выступили юные хористы «Софии» и обновленный Красноярский камерный хор под управлением Екатерины Баулиной (ранее – ансамбль солистов «Тебе поемъ»). Это одно из первых крупных выступлений коллектива после ребрендинга.

– Такой концерт для нас событие уникальное и сложное, потому что коллективы разные, соединить всех в одной программе было непростой задачей. Совместных репетиции было немного, но все наши артисты – профессионалы, поэтому справились успешно! – рассказала директор Красноярского духового оркестра Елена Мошкина.