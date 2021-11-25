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Общество25 ноября 2021 7:03

В красноярском Академгородке проводится санитарная рубка хвойных деревьев

Жители микрорайона жалуются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В красноярском Академгородке проводится санитарная рубка хвойных деревьев

В красноярском Академгородке проводится санитарная рубка хвойных деревьев

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Академгородке продолжается санитарная рубка деревьев. Жители микрорайона выступили против вырубки и заявили, что рубятся, в том числе, и здоровые деревья.

Рубку проводит КНЦ СО РАН. Там заявили, что проводится именно санитарная рубка хвойных. Для сосен на данной территории слишком мало места, что может привести к гибели деревьев, поэтому часть из них идет под рубку.

Словом – часть деревьев вырубается для оздоровления соснового бора в Академгородке. Такие процедуры проводятся раз в 10 лет. Сейчас проходят работы, начатые еще в прошлом году.