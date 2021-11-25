В поселке Тарай Красноярского края открыли детский сад после ремонта

Детсад в поселке Тарай. Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития края

В поселке Тарай Канского района открылся отремонтированный детский сад. Он был под угрозой закрытия из-за предписаний надзорных органов о несоответствии требованиям безопасности. Быстрое решение вопроса о проведении ремонта стало возможным благодаря реализации краевой государственной программы «Комплексное развитие территорий Красноярского края». Также до конца года в поселке отремонтируют сельский Дом культуры, планируется обновить участок дороги центральной улицы.

В садике уютные группы... Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития края

Муниципальные комплексные проекты помогают развитию территорий края. Их суть в том, что государство создает дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуру в населенных пунктах вокруг развивающихся предприятий. Таким предприятием в районе для многих поселков является Канская сортоиспытательная станция. Компания реализует инвестиционный проект по реконструкции молочного комплекса на 1100 голов дойного стада. Объем частных инвестиций составит 426,5 млн рублей до 2022 года, объем государственных вложений – свыше 17 миллионов рублей.

– Муниципальные комплексные проекты содействуют повышению качества жизни в небольших населенных пунктах, тем самым сохраняя каркас расселения жителей, – поясняет министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец. – Важно, что развитие территории зависит и от планов инвестора, который будет увеличивать численность активного населения за счет привлечения новых работников на свое предприятие из других территорий.

... и спальни для малышей. Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития края

КОНКРЕТНО

С 2019 года в Красноярском крае поддержку из краевого бюджета получают 14 муниципальных комплексных проектов развития. В 2022 году финансирование получат 20 объектов инфраструктуры – это автомобильные дороги, водопроводные сети, очистные сооружения, дома культуры, детские сады, школы и другие социально важные объекты.