Генеральный директор En+ Group объяснил, почему сотрудников металлургического бизнеса компании переводят в Красноярск

Владимир Кирюхин. Фото предоставлено компанией

En+ Group продолжает переводить своих сотрудников из московских офисов в региональные. Так, руководство компании приняло решение перевезти сотрудников энергетического бизнеса в Иркутск, а металлургического – в Красноярск.

В крае размещаются крупные производства «РУСАЛа»: Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, заводы по производству дисков СКАД и КиК, инженерно-технологический центр «РУСАЛа», занимающийся научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства, строительный дивизион. Именно поэтому сотрудникам большую часть времени приходится проводить в регионе, решая рабочие задачи. Летом 2021 года некоторые работники «РУСАЛа» – дирекция по качеству, персоналу, сбыту, сотрудники корпоративного университета – переехали в Красноярск в офис на улице Маерчака. Кроме того, в настоящее время строится офис на улице Пограничников. Планируется, что туда переедут еще 300 человек. Отметим, что компания полностью оплачивает расходы по переезду – транспортные, аренду жилья, а также помогает семьям устроить дошкольников в детские сады.

Как пояснил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин, цель компании – работать в Сибири и активно способствовать развитию территорий. Тем более сейчас, когда в правительстве идет обсуждение программы развития Сибири и строительства новых городов.

– Нельзя управлять сложным, крупным бизнесом из Москвы, нужно быть на производстве, видеть все процессы своими глазами, общаться с людьми и знать, чем они живут, – подчеркнул Владимир Кирюхин. – Мы стремимся создать в регионах нашего присутствия необходимый уровень комфорта и для сотрудников, и для жителей.

В En+ Group переформатировали жилищную программу, запущенную несколько лет назад основателем компании Олегом Дерипаска. Если раньше по условиям программы сотрудники могли купить жилье по льготным условиям, то теперь компания сама строит целые микрорайоны с удобной инфраструктурой – жилые дома, детсады, школы.

Программа «РУСАЛ Миниполис» – часть крупного проекта компании под названием «Возрождение». Цель проекта – участие в развитии регионов, строительство жилья и социальных объектов, создание рабочих мест.

Добавим, по инициативе компании в Сибири и на Урале были построены семь «Центров помощи и спасения» для борьбы с коронавирусом. Два из них действуют в Красноярском крае – в Ачинске и Богучанах. После пандемии их перепрофилируют в Центры здоровья.