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Происшествия25 ноября 2021 4:33

В Красноярском крае двух военных отправили под арест за незаконное использование смартфонов

На двоих 18 суток
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае двух военных отправили под арест за незаконное использование смартфонов

В Красноярском крае двух военных отправили под арест за незаконное использование смартфонов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае двум контрактникам назначили арест за использование смартфонов в воинской части. Как сообщают в Гарнизонном суде, молодые люди на двоих получили 18 суток ареста.

Сообщается, что у одного контрактника был iPhone, ему назначили 10 суток. Его коллега пользовался телефоном Samsung и получил 8 суток ареста.

По версии суда, на телефонах могли быть включены геолокация и доступ в интернет, что, в свою очередь, могло привести к утечке данных в сеть. Добавим, что использование электронных приборов, позволяющих хранить и передавать данные через всемирную паутину, запрещено законом.