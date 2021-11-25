В Красноярском крае двух военных отправили под арест за незаконное использование смартфонов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае двум контрактникам назначили арест за использование смартфонов в воинской части. Как сообщают в Гарнизонном суде, молодые люди на двоих получили 18 суток ареста.

Сообщается, что у одного контрактника был iPhone, ему назначили 10 суток. Его коллега пользовался телефоном Samsung и получил 8 суток ареста.

По версии суда, на телефонах могли быть включены геолокация и доступ в интернет, что, в свою очередь, могло привести к утечке данных в сеть. Добавим, что использование электронных приборов, позволяющих хранить и передавать данные через всемирную паутину, запрещено законом.