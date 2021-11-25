В Красноярском крае трое вахтовиков с гвоздодером ограбили магазин

Фото: скриншот из видео МВД по краю

В поселке Тасеево Красноярского края трое вахтовиков ограбили магазин, вооружившись гвоздодером. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, мужчины украли 20 тысяч рублей и алкоголь.

Вахтовики поздно вечером зашли в магазин и угрожая гвоздодером забрали два ящика с пивом, бутылку вина и 20 тысяч рублей. Задержали компанию сутки спустя. Оказалось, что налетчикам 34 года, 37 и 27 лет.

В Тасеево они приехали на вахту из Назарова. После совершения преступления они спрятались в съемном доме и собирались уехать в соседний город, но были задержаны. Также оказалось, что двое из нападавших уже были судимы ранее.

- Следствием МВД России «Дзержинский» возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - добавили в МВД по Красноярскому краю.