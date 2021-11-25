Житель Красноярского края «заминировал» два дома и отправился под суд Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний житель Козульки за два дня «заминировал» два многоквартирных дома. Как сообщают в полиции, его дело уже направлено в Свердловский суд Красноярска.

Все случилось в апреле. Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил, что в одном из домов Свердловского района Красноярска находится опасный предмет. На следующий день он заявил, что заминирован дом в Козульке. Оба сообщения не подтвердились.

33-летнего ранее неоднократно судимого молодого человека задержали. Он оправдывался тем, что был пьян и не понимал, что делает. Полиция же завела уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд Красноярска, - сообщают в МВД.