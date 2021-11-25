В 2022 году в Красноярске откроется отделение трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Фото: минздрав Красноярского края

К лету 2022 года в Красноярском центре охраны материнства и детства откроется отделение трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, ход строительства проинспектировал лично глава ведомства.

Сейчас на 5 этаже корпуса ведется ремонт. По проекту здесь появятся пять стерильных палат-боксов, где пациенты будут восстанавливаться после пересадки костного мозга. Еще две палаты будут оборудованы под интенсивную терапию.

- Сейчас в помещении заканчиваются демонтаж стен и кирпичных перегородок, окончены работы по пропитке проемов стен, на 90% выполнены работы по усилению проемов, ведётся кладка новых кирпичных перегородок. В ближайшее время планируется начать монтаж воздуховодов вентиляции, началась штукатурке стен и электромонтажные работы, - передают в минздраве Красноярского края.

Планируется, что новое отделение будет работать, как межрегиональное – для 13 регионов Сибири. Здесь планируется проводить до 50 операций в год. Это будет первый детский центр трансплантологии за Уралом.

- Деньги на ремонт выделены из бюджета региона, но на оборудование необходимо еще около 200 млн. рублей. С этим должна помочь федерация и благотворительный фонд «Подари жизнь», - сообщают в пресс-службе ведомства.