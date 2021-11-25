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Здоровье25 ноября 2021 2:23

Более 100 жителей Ачинска получили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

Прокуратура проводит проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Более 100 жителей Ачинска получили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

Более 100 жителей Ачинска получили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске Красноярского края выявили более 100 человек, получивших поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Как сообщает «Запад24», речь идет об ачинцах, не сделавших прививку, но получивших документ.

Прокурор Ачинска Максим Кобелев заявил, что ведомство собирается признавать подобные сертификаты недействительными. Эта работа будет организована в срочные сроки. Кроме того, ачинская прокуратура будет проверять, как люди получили эти сертификаты.

То есть выяснить, имело место взяточничество или банальная халатность работников медучреждений.