В Назарове у местного жителя полицейские изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны

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В Назарове, Красноярский край, у 43-летнего мужчины изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны. Как сообщают в пресс-службе МВД, было заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Местный житель был задержан во время оперативных мероприятий. При нем полицейские нашли большой полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Экспертиза подтвердила, что там было 873 грамма марихуаны.

Затем силовики провели обыск в квартире у задержанного – там, в выдвижном ящике дивана была обнаружена марихуана весом 3,4 килограмма.

За хранение особо крупной партии наркотиков мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.