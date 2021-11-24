В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 710 человек, умерли 33 Фото: Мария ЛЕНЦ

24 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 710 человек, умерли - 33. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 148 381 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 695 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 132 019 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 33 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 286 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 704 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 417 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 268. Проведено тестов на коронавирус всего 4 220 010, из них за последние сутки 12 255, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.