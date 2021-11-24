В Красноярском крае задержали удиравшего пьяного водителя без прав с 6-летним ребенком на заднем сидении

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтинском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД поймали удиравшего от них пьяного автомобилиста, на заднем сидении машины которого сидел 6-летний малыш, не зафиксированный ремнями безопасности. Как сообщили в ведомстве, к счастью, во время погони никто не пострадал.

Все произошло накануне вечером – госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Ниссан» и подали его водителю знак остановиться. Но автолюбитель проигнорировал требование сотрудников и попытался сбежать. Полицейские, включив спецсигналы, начали преследование. Мужчина попытался скрыться, создавал аварийные ситуации, увеличил скорость, но все же был задержан.

Оказалось, что в его автомобиле находились супруга и их 6-летний ребенок. Малыш сидел не в удерживающем устройстве и не был пристегнут ремнями безопасности. У водителя не было прав, а алкотестер показал 0,21 промилле.

В отношении нарушителя составлены административные материалы – теперь ему грозит до 11 месяцев административного ареста и штраф в размере 4600 рублей.