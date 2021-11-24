Арбитражный суд Красноярска не разрешил мэрии изъять долгострой на Сурикова

Недострой "Эльдорадо" Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд Красноярского края отказал администрации региональной столицы в праве продать с торгов недостроенное здание «Торгового комплекса Эльдорадо» на улице Сурикова. Иск был подан еще в 2020 году от департамента муниципального имущества и земельных отношений красноярской администрации.

Напомним, в сентябре 2003 года организация получила разрешение на возведение восьмиэтажного здания торгово-офисного комплекса. Но в процессе строительства в проект были внесены изменения, разрешения на которые не было. По этому поводу долго судились.

В 2015 году из торгового центра «Эльдорадо» долгострой решили перепрофилировать в гостиницу. Срок на все – полтора года. Между департаментом муниципального имущества и застройщиком был заключен договор на три года. Но в 2018 году срок аренды истек, а земельный участок вместе с недостроенным объектом администрации города так и не вернулся.

- В ходе рассмотрения дела судом установлено, что отказ департамента в предоставлении обществу на праве аренды земельного участка для завершения строительства признан незаконным, на департамент возложена обязанность предоставить обществу земельный участок на праве аренды. Между департаментом и обществом заключен договор аренды земельного участка от 20 октября 2021 года, срок аренды установлен до 2024 года. Учитывая наличие между сторонами действующего договора аренды, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для изъятия у собственника объекта незавершенного строительства, - пояснили в арбитражном суде.