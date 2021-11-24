Житель Хакасии, предвкушающий оказание интимных услуг, отдал мошенникам более 40 000 рублей

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Житель Абакана, предвкушающий оказание интимных услуг, попался на удочку аферистов и заплатил 40 000 рублей за вызов несуществующей проститутки. Как сообщили в МВД, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские выяснили, что накануне мужчина немного выпил и ему на глаза попались объявления с интимными услугами в интернете. Недолго думая, житель Хакасии позвонил по указанному номеру и попытался вызвать выбранную им на сайте проститутку. Но администратор сообщила абаканцу, что сначала нужно оплатить услуги девушки, её доставку и страховку. Сумма составила более 40 000 рублей.

Мужчина, уже мысленно проводящий вечер в компании девушки, не понял, что его разводят на деньги, и перечислил всю сумму на номер банковской карты, названной ему администратором. После того, как мошенники получили деньги, связь с ними прервалась, и дозвониться до них у мужчины больше не получилось.

- Установлено, что номер телефона, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Саратовской области, а домен сайта расположен на иностранном хостинге. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет, - пояснили в полиции.