В Красноярске суда ожидает владелец собаки, после встречи с которой пострадал 3-летний ребенок

Скриншот с видео СК

Красноярский суд рассмотрит уголовное дело в отношении владельца самоеда, который сбил 3-летнего ребенка с самоката, из-за чего малыш получил серьезный перелом. Как сообщают в Следственном комитете, мужчине из-за поведения его питомца грозит до 6 месяцев ареста.

ЧП произошло еще в мае 2020 года. 3-летний мальчик вместе с мамой гуляли во дворе своего дома, когда им на пути встретился мужчина с самоедом. Собака бегала по двору без поводка, намордника и присмотра.

В результате, пёс заметил ребенка, катающегося на самокате, и побежал за ним. Когда самоед догнал малыша, то толкнул его и сбил с самоката. Упав, мальчишка получил закрытый винтообразный перелома средней трети диафиза левой бедренной кости со смещением.

После случившегося Следственный Комитет завел уголовное дело на владельца собаки по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование завершено, материалы переданы в суд.